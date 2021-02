Il Sindaco Eleonora Proni ha effettuato venerdì 5 febbraio un sopralluogo all’ex Mercato Coperto di via Baracca a Bagnacavallo, dove sono in fase avanzata le opere di ristrutturazione, che prevedono per la prossima settimana i lavori di pavimentazione.

Il sindaco era accompagnato dall’assessore alla Gestione del Territorio Caterina Corzani, dall’architetto Luigi Cipriani e dall’ingegnere Paolo Alessandrini dell’Ufficio Lavori Pubblici e dalla referente del Comune per il progetto partecipato Francesca Benini.

Attraverso il progetto partecipato attualmente in corso, condotto dall’associazione Spazi Indecisi di Forlì, cittadini e associazioni formulano le loro proposte in merito al futuro dell’ex Mercato Coperto.