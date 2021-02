Donna uccisa a Faenza: in corso gli interrogatori, le prime parole del Procuratore Capo di Ravenna

Il Procuratore Capo della Repubblica di Ravenna, Daniele Barberini, ha rilasciato qualche sommaria dichiarazione ai giornalisti assiepati davanti alla casa dell’omicidio, in via Corbari a Faenza, dove nelle prime ore di questa mattina è stato trovato il corpo di una donna di 46 anni.

Ora si è trasferito al Commissariato di Polizia di Faenza, dove sono in corso gli interrogatori di tutte le persone che hanno dettagli da riferire sull’accaduto, per cercare di far luce sulla terribile vicenda.

Sulla scena dell’omicidio, oltre alla Polizia Scientifica e ai Ris di Parma, è rimasta il sostituto procuratore Angela Scorza.