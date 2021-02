Ci sono aggiornamenti sul delitto di via Corbari a Faenza. Secondo quanto riportato dall’Ansa Emilia Romagna, la vittima, trovata con un profondo taglio alla gola, sarebbe Ilenia Fabbri. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata uccisa all’interno dell’appartamento nel quale risiedeva.

A dare l’allarme alla Polizia sarebbe stata la figlia della vittima, che fino alle 5 della mattina si trovava in casa con la madre. Poi sarebbe partita assieme al padre, ex marito della vittima, per una gita, quando la donna era ancora in vita.

Ad avvertire la figlia del delitto sarebbe stata una sua amica, che quella notte si trovava ospite in casa della vittima e ne avrebbe trovato il corpo.

Ora sono in corso in Commissariato a Faenza gli interrogatori: ad essere sentiti, oltre all’ex marito, alla figlia e all’amica ospite in casa, anche il nuovo compagno della vittima e alcuni vicini di casa.