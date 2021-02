Appello “in difesa della Legge 194”: 36 realtà romagnole tra associazioni e sindacati hanno già sottoscritto

36 realtà romagnole tra associazioni e sindacati hanno già sottoscritto un appello in difesa della 194: “E’ ora di dire Basta agli attacchi sul corpo e sulla vita delle donne! – scrivono – Dopo la prima campagna che ha visto manifesti contro l’aborto farmacologico mistificare la realtà rappresentando la donna come un’incauta Biancaneve avvelenata da un farmaco che ricordiamo essere invece approvato dall’EMA e dall’AIFA, oggi l’associazione pro-vita esce con una nuova campagna che arriva dritta al nocciolo della questione, l’attacco alla Legge 194 e al diritto delle donne di decidere sul proprio corpo. Una visione oscurantista che sminuisce e invisibilizza la donna a mero involucro, una macchina riproduttiva, senza libertà di scelta”.

“Una campagna volta a colpire non solo l’autodeterminazione della donne ma a minarne la salute riportando in auge gli aborti clandestini, i ferri da calza, gli intrugli da stregoni (quelli sì veleno… ), e per chi se lo può permettere la fuga all’estero in cliniche private. L’intensità della campagna ci inquieta tanto da domandarci da dove provengano i finanziamenti per saturare le affissioni in tutto il paese con questo ritorno al medioevo – avanzano – Ci chiediamo se i contribuenti che hanno scelto di destinare il proprio 5 per mille a una onlus apparentemente apartitica e apolitica -Pro Vita- sapevano di stare alimentando una associazione finemente intrecciata alla peggiore formazione di estrema destra che ha come portavoce proprio Alessandro Fiore — figlio di Roberto, leader di Forza Nuova”.

“Queste campagne di disinformazione sostenute dalle forze estremiste della peggiore destra italiana ed europea arrivano oggi nella nostra regione e nei nostri territori della Romagna con un messaggio distorto e discriminatorio, hanno come unico obbiettivo quello di riportare le donne ad una condizione di sottomissione tipica di una società medievale, o forse dovremmo dire… tradizionale?! Diciamo no a queste barbarie, per noi donne, per il futuro delle bambine e delle ragazze di questo paese e per il rispetto e la riconoscenza che dobbiamo alle nostre madri e alle nostre nonne che si sono battute per il diritto all’aborto e per la nostra libertà di scelta – proseguono – Mobilitiamoci! Facciamo appello a tutte e a tutti coloro che si sentono indignati e che vogliono far sentire la propria voce, per dire basta alla violenza anti-abortista! Chiediamo che non sia più concesso spazio o suolo pubblico a campagne ed iniziative violente contro le donne. Chiediamo alle Istituzioni di intervenire in difesa della legge e dei diritti delle donne oggi e sempre”

Le 36 realtà tra associazioni, sindacati e associazioni di categoria aderenti all’appello:

