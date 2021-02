Matteo Cagnoni è stato trasferito in carcere a Ferrara

Matteo Cagnoni, il dermatologo ravennate 55enne condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della moglie Giulia Ballestri avvenuto nel 2016, ieri è stato trasferito dal carcere di Ravenna a quello di Ferrara, come riporta un articolo de Il resto del Carlino in edicola oggi, domenica 7 febbraio.

Matteo Cagnoni era detenuto nel carcere ravennate dal 2018, trattamento considerato “di favore” dalle associazioni delle donne che hanno promosso presidi di protesta e appelli chiedendo che Cagnoni lasciasse il carcere cittadino. Ora che la sentenza è definitiva, com’era probabile, Cagnoni è stato trasferito in un carcere più adeguato alla pena da scontare, a vita.