Nuvole e pioggia sulla provincia di Ravenna oggi, domenica 7 febbraio. Queste le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna: al mattino molto nuvoloso con piogge deboli; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile con rovesci sparsi, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento; dalla sera in pianura nuvolosità variabile con rovesci sparsi, sui rilievi nuvolosità variabile.

Temperature minime del mattino comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 16 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 30 (pianura) e 67 km/h (rilievi). Mare poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso al mattino, dal pomeriggio mare molto mosso.