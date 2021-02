Omicidio di via Corbara a Faenza, eseguita l’autopsia. La conferma: Ilenia Fabbri uccisa con un profondo taglio alla gola

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa all’alba di ieri, sabato 6 febbraio, nel suo appartamento in via Corbara a Faenza.

Come riporta un articolo del Corriere Romagna, per i medici legali Franco Tagliaro e Federica Bartolotti la Fabbri sarebbe stata uccisa con un profondo taglio alla parte sinistra del collo, taglio che avrebbe provocato la recisione di vena e arteria. I riscontri dell’esame potranno ora essere comparati dagli inquirenti con il coltello rinvenuto sulla scena del crimine (la cucina dell’appartamento della Fabbri), trovato vicino al corpo e all’apparenza malamente ripulito.

E’ ancora fitto il mistero sul delitto. A dare l’allarme alla Polizia è stata la figlia della vittima: fino alle 5 di mattina si trovava in casa con la madre e con un’amica, poi è partita insieme al padre, ex marito della vittima, per ritirare un’auto nel Nord Italia. Ad avvertire la figlia del delitto sarebbe stata l’amica, che quella notte si trovava appunto ospite a casa della vittima e della figlia: la ragazza avrebbe riferito di aver avvertito trambusto e grida provenire dall’interno della casa, notando una presenza e, spaventata, si sarebbe nascosta in una stanza, poi avrebbe avvertito l’amica. La Polizia ha trovato la Fabbri in un lago di sangue con la gola squarciata, in un vano-cucina del suo appartamento. La morte è fatta risalire intorno alle 6. L’ex marito, la figlia, l’amica che si trovava in casa, il nuovo compagno della Fabbri e diversi vicini e conoscenti sono stati sentiti dagli inquirenti, che stanno indagando a tutto campo senza escludere nessuna ipotesi.