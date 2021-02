Omicidio di via Corbara a Faenza. Il Sindaco: “Massima fiducia negli investigatori, stanno lavorando incessantemente”

“Faenza è stata scossa ieri da un grave fatto di sangue” commenta il Sindaco Massimo Isola, riferendosi al delitto avvenuto all’alba di ieri, 6 febbraio, in un appartamento in via Corbara dove la 46enne Ilenia Fabbri è stata uccisa con un profondo taglio alla gola. “Come tutti – dichiara il Sindaco – sono sconvolto dall’efferatezza del gesto che ha tolto la vita a Ilenia Fabbri. Senza entrare nel merito delle indagini, fa però riflettere che a perdere la vita in modo così violento sia stata, ancora una volta, una donna”.

“Ho massima fiducia negli investigatori, la polizia di Stato del commissariato di Faenza e la Squadra Mobile della Questura di Ravenna e degli organi inquirenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna – conclude Isola – che stanno lavorando incessantemente da ieri per chiarire quanto accaduto. Come comunità faentina per ora possiamo solo stringerci al dolore dei famigliari e agli amici di Ilenia”