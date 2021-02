È ancora fitto il mistero sul delitto compiuto a Faenza, quando all’alba di ieri 6 febbraio in un appartamento in via Corbara è stata uccisa la 46enne Ilenia Fabbri con un profondo taglio alla gola. Come si sa, a dare l’allarme alla Polizia è stata la figlia della vittima, Arianna, 21 anni, che vive con la madre e che fino alle 5 della mattina si trovava in casa con la madre e con un’amica 20enne. Poi Arianna è partita assieme al padre, ex marito della vittima (i due sono separati da tempo), per il Nord Italia, per ritirare un’auto. Ad avvertire la figlia del delitto sarebbe stata la sua amica, che quella notte si trovava appunto ospite a casa della vittima e della figlia. Secondo le prime ricostruzioni fornite agli inquirenti, l’amica avrebbe riferito di aver avvertito trambusto e grida provenire dall’interno della casa, notando una presenza e, spaventata dall’accaduto, si sarebbe nascosta in una stanza: quindi avrebbe avvertito l’amica. La Polizia ha trovato la donna in un lago di sangue con la gola squarciata, in un vano-cucina del suo appartamento. La morte è fatta risalire intorno alle 6.

Le tre persone già citate, l’ex marito Claudio, la figlia Arianna e l’amica che si trovava in casa sono state a lungo interrogate (dopo l’accaduto, padre e figlia sono tornati subito a Faenza). Con loro anche il nuovo compagno della donna, Stefano. Anche diversi vicini e conoscenti vengono sentiti. Gli inquirenti hanno riferito che stanno indagando a 360 gradi e nessuna ipotesi è esclusa. La profonda ferita alla gola è stata inferta alla donna pare con un coltello da cucina: chi ha compiuto l’omicidio avrebbe cercato maldestramente di ripulirlo, ma il coltello è stato facilmente rintracciato e sequestrato dagli inquirenti come probabile arma del delitto. Non è escluso a priori l’ingresso di un ladro in casa, anche se è poco plausibile che un ladro sorpreso a rubare abbia avuto la prontezza di uccidere in quel modo, con un taglio alla gola, e la freddezza di tentare di ripulire il coltello prima di fuggire.

Foto 3 di 5









Naturalmente non si esclude un delitto legato alla vita e alle vicende private della donna che era molto conosciuta a Faenza e descritta come piena di vita e di amicizie, energica, allegra, sportiva. L’ex marito è titolare di un’auto-officina nella quale lavorava anche Ilenia, fino a quando i due non si sono separati e lei ha cambiato lavoro: ora era impiegata in una concessionaria d’auto di Imola. Il matrimonio fra i due, a quanto riferiscono le cronache, non era finito con una separazione consensuale e tranquilla, perché i due si erano rivolti al Tribunale e la causa era ancora in corso. Anzi, a quanto sembra, i due erano attesi in udienza entro pochi giorni e pare che i loro rapporti non fossero buoni. Invece, secondo indiscrezioni, felice era la nuova relazione di Ilenia con il nuovo compagno Stefano.

Ieri in serata il corpo della donna, al termine di tutti i rilievi, è stato trasferito all’obitorio. A breve è prevista l’autopsia.

Nel giallo restano da chiarire dunque molte cose. Se il delitto è stato compiuto da una sola persona o più persone. Se è stato compiuto nel luogo in cui Ilenia è stata ritrovata priva di vita o in un altro luogo della casa. Se c’è stata colluttazione fra la vittima e chi l’ha uccisa. Che cosa ha davvero sentito e visto l’amica della figlia? Perché a quell’ora del mattino Ilenia era già vestita di tutto punto come se dovesse uscire di casa o dovesse aspettare qualcuno? Quali erano effettivamente i rapporti in famiglia, non solo fra moglie ed ex marito ma anche fra madre e figlia? E soprattutto, per quale motivo Ilenia è stata uccisa così brutalmente. Siamo di fronte a un femminicidio oppure no? Le domande per ora sono ancora senza risposta.