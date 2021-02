Positività alla Primaria Pascoli di Riolo: disposta la Didattica a Distanza per una classe

A darne notizia è il Sindaco di Riolo Alfonso Nicolardi: “A seguito di una positività riferita a una persona minorenne, frequentante la nostra Scuola Primaria Pascoli (elementari), è stata disposta la Didattica a Distanza per tutti gli alunni della classe 3A. L’Ausl ha già programmato per martedì 9 febbraio nel pomeriggio, in modalità Drive Trough a Faenza, l’effettuazione dei tamponi a studenti, insegnanti e contatti diretti”.