La Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta domenica 7 febbraio verso le 19.20 in viale Marconi a Faenza per un tragico incidente in cui un pedone è rimasto ucciso. Poco prima della 19.20, una 29enne faentina al volante di una Renault Captur che stava percorrendo viale Marconi da Faenza con direzione Brisighella, all’altezza delle strisce pedonali all’incrocio con via Einaudi, nei pressi della Farmacia comunale numero 2, ha travolto un pedone che stava attraversando la strada.

Tempestivi i soccorsi che sono giunti sul posto dal vicino Ospedale con ambulanza e auto medicalizzata. L’uomo, un 69enne di Faenza, dopo un primo intervento da parte del personale del 118 è spirato durante il trasporto verso il vicino Pronto Soccorso.