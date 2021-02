Non si dirada la nebbia sull’omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne di Faenza uccisa all’alba del 6 febbraio nella sua abitazione di via Corbara a Faenza. Secondo quanto riporta l’Ansa, i primi risultati dell’autopsia eseguita dai medici legali veronesi Franco Tagliaro e Federica Bartolotti, dicono che Ilenia Fabbri è stata uccisa con un profondo taglio al collo sulla parte sinistra, con recisione di vene e arteria. La consulenza finale dell’esame autoptico dovrà essere implementata con eventuale compatibilità tra il profondo taglio con il coltello da cucina maldestramente lavato, sequestrato dalla polizia sul luogo del delitto, e con la eventuale presenza di altri segni di aggressione sul cadavere.

Tutti gli elementi del fatto di sangue sono al vaglio della squadra Mobile di Ravenna, guidata da Claudio Cagnini, del pm Angela Scorza e del procuratore capo di Ravenna Daniele Barberini. Quest’ultimo ha detto da subito che le indagini «stanno procedendo a 360 gradi», e ha constatato che si tratta «purtroppo di un ennesimo fatto drammatico che coinvolge una donna». Gli inquirenti hanno sottoposto più volte a interrogatorio le 4 persone più “vicine” a Ilenia Fabbri: l’ex marito Claudio Nanni, la figlia Arianna, l’amica della figlia e il nuovo compagno della donna. Nessuno è indagato, nessuna di queste persone sembra infatti avere potuto materialmente compiere il delitto. Si sta cercando perciò una quinta persona che potrebbe essere responsabile della brutale aggressione. Una persona che però doveva non essere estranea alla vittima, perché nell’appartamento non ci sono segni di effrazione né segni del passaggio di uno o più potenziali ladri. Quest’ultima, che è stata anche la prima ipotesi seguita, ha perso consistenza via via che venivano fatti i rilievi del caso ed emergevano nuovi particolari.

Foto 3 di 4







Torniamo ai fatti. Come si sa, a dare l’allarme alla Polizia è stata la figlia della vittima, Arianna, 21 anni, che vive con la madre e che ha trascorso la notte in casa della madre con un’amica 20enne. Arianna è partita da casa assieme al padre, ex marito della vittima (i due sono divorziati da due anni), per il Nord Italia, per ritirare un’auto. La loro partenza sarebbe avvenuta alle 5.45. A dare l’allarme e avvertire Arianna che stava accadendo qualcosa sarebbe stata la sua amica, che quella notte si trovava appunto ospite a casa e che era rimasta anche dopo la partenza di Arianna e del padre. Secondo le prime ricostruzioni fornite agli inquirenti, l’amica avrebbe riferito di aver avvertito trambusto e grida provenire dall’interno della casa, notando una presenza e, spaventata dall’accaduto, si sarebbe nascosta in una stanza: da qui avrebbe avvertito l’amica. La Polizia è intervenuta poco dopo e ha trovato la donna in un lago di sangue con la gola squarciata, in un vano-cucina del suo appartamento. Il ritrovamento del cadavere pare sia avvenuto intorno alle 6.15. La morte è fatta risalire intorno alle 6. Dunque dalla partenza dell’ex marito e della figlia al momento dell’omicidio sarebbero trascorsi 15 minuti.

La prima pista battuta è stata quella del furto finito in tragedia da parte di un estraneo, ma poi questa ipotesi è diventata – come si diceva – sempre meno plausibile. Nessun segno di effrazione. Nessun disordine da tentato furto. Nessun oggetto mancante. Fra l’altro Ilenia al momento della morte, alle 6 del mattino, era vestita di tutto punto, come se dovesse uscire di casa o aspettasse qualcuno. Perciò si sono cercati altri moventi e da subito si è cominciato a indagare sulla vita e le vicende private della donna, molto conosciuta a Faenza, descritta come piena di vita e di amicizie, energica, allegra, sportiva. L’ex marito Claudio è titolare di un’auto-officina nella quale lavorava anche Ilenia, fino a quando i due non si sono separati e lei ha cambiato lavoro: ora era impiegata in una concessionaria d’auto di Imola. Il matrimonio fra i due era finito male. Lei aveva accusato l’ex anche di maltrattamenti (accusa poi ritenuta non sussistente) e di averla fatta sorvegliare per gelosia. Inoltre c’erano pendenze economiche dopo il divorzio, per le quali i due si erano rivolti al Tribunale: erano attesi in udienza entro pochi giorni. Invece, secondo indiscrezioni, felice era la relazione di Ilenia con il nuovo compagno Stefano.

LE PAROLE DEL SINDACO ISOLA

“Faenza è stata scossa ieri da un grave fatto di sangue. Come tutti sono sconvolto dall’efferatezza del gesto che ha tolto la vita a Ilenia Fabbri. Senza entrare nel merito delle indagini, fa però riflettere che a perdere la vita in modo così violento sia stata, ancora una volta, una donna”. Lo ha scritto ieri su Facebook Massimo Isola, Sindaco di Faenza. “Ho massima fiducia negli investigatori – aggiunge il Sindaco – la Polizia di Stato del commissariato di Faenza e la Squadra Mobile della Questura di Ravenna e degli organi inquirenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna che stanno lavorando incessantemente da ieri per chiarire quanto accaduto. Come comunità faentina per ora possiamo solo stringerci al dolore dei famigliari e agli amici di Ilenia”.