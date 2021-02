Brisighella. Circolazione diurna sospesa lungo la Sp “Bicocca”. Per lavori di potatura traffico deviato dal 10 al 26 febbraio

E’ sospesa temporaneamente la circolazione diurna del traffico lungo la S.P. n. 49 “Bicocca” dalla progressiva km. 0+150 alla progressiva km. 0+700 (in località BRISIGHELLA) da mercoledì 10 a venerdì 26 febbraio, escluse le giornate di sabato e domenica, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 per consentire lavori di potatura. Sono esclusi i mezzi di pronto soccorso e di emergenza e i residenti.

Il traffico sarà deviato come segue:

– I veicoli in transito lungo la S.P. n. 302 “Brisighellese Ravennate” e la S.P.n. 56 “Canaletta e Di Sarna”, provenienti da Brisighella e diretti a Modigliana (FC), utilizzando la S.P.n. 49 “Bicocca”, dovranno proseguire diritto, lungo la S.P.n. 56, all’intersezione con la S.P.n. 49 ed imboccare la S.P.n. 57 “Carla” per poi immettersi sulla S.P.n. 16 “Marzeno” (direzione Modigliana);

– I veicoli in transito sulla S.P. n.. 56 “Canaletta e di Sarna” provenienti da Faenza e diretti a Modigliana (FC), giunti all’intersezione con la S.P.n. 57 “Carla” dovranno svoltare in sx e raggiungere la S.P.n. 16 “Marzeno”;

– I veicoli che da Modigliana (FC) sono diretti a Brisighella, utilizzando la S.P. n. 66 (Strada Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena) dovranno immettersi a Modigliana sulla S.P. n. 20 (Strada Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena) e per poi da questa giungere (in territorio della Provincia di Ravenna) sulla S.P.n. 16 “Marzeno” ed imboccare a sx la S.P.n. 57 “Carla” per poi raggiungere la S.P.n. 56 “Canaletta e Di Sarna” in direzione Brisighella.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.