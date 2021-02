Faenza piange la scomparsa di Gilberto Mengozzi, vittima dell’incidente stradale di domenica sera

Faenza piange la scomparsa di Gilberto Mengozzi, vittima dell’ incidente stradale avvenuto domenica notte. Mengozzi era molto conosciuto in città e attivo nell’ambito del volontariato. Oltre a prestare la sua opera per la Pubblica Assistenza città di Faenza, era Assistente civico, collaborava all’iniziativa ‘Passo dopo passo’ e con tante altre associazioni che con il loro impegno assicurano servizi fondamentali della municipalità.

“Gilberto era una persona che prestava la sua opera a chi ne aveva bisogno, dimostrando, con l’impegno di tutti i giorni, quanto teneva a cuore Faenza e la sua comunità – ha dichiarato il Sindaco di Faenza Massimo Isola – . Siamo addolorati per una così grande perdita e ci stringiamo alla famiglia e ai tanti amici delle associazioni che hanno conosciuto il grande cuore di Gilberto”.

“Ci manchi già tanto” è scritto in un post su facebook pubblicato ieri pomeriggio dalla Pubblica Assistenza di Faenza. “Non si è mai pronti a perdere un amico, uno di famiglia. La bontà d’animo il tuo distintivo più grande. Cercheremo di fare il possibile per portare sollievo a chi rimane ma tu, da qualunque posto in cui sei, ora continua a sorridere e a vegliare su tutti noi. Noi non smetteremo di saperti vicino”.