Faenza. Proseguono le indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri. Gli inquirenti escludono il movente passionale

Proseguono le indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata senza vita la mattina di sabato 6 febbraio, in un vano uso cucina della sua abitazione di via Corbara a Faenza.

Nella mattina di ieri 8 febbraio, gli inquirenti hanno organizzato un vertice in Procura a Ravenna, per fare il punto sulle indagini per la morte della donna. Oltre a vari investigatori della polizia, erano presenti il procuratore capo facente funzione Daniele Barberini, il pm titolare dell’inchiesta Angela Scorza e il dirigente della squadra Mobile Claudio Cagnini. Si attendono ora i risultati del sopralluogo, sempre della Scientifica. È quanto riporta l’Ansa Emilia Romagna.

“Escludiamo categoricamente il movente passionale. Tutte le altre piste rimangono in piedi”. E’ quanto precisato dal procuratore capo facente funzione di Ravenna, Daniele Barberini, in merito all’omicidio. Secondo quanto spiegato, il movente legato a un rapporto sentimentale della vittima è stato escluso perché dalle verifiche è emerso che la donna non aveva relazioni al di fuori della coppia.

Per quanto riguarda il nuovo compagno, le cose andavano bene tra i due, tanto che secondo le amiche di lei, volevano sposarsi. Mentre in merito all’ex marito, la relazione tra i due si era definitivamente chiusa nel 2018.

Dai primi risultati dell’autopsia Ilenia Fabbri è stata uccisa con un profondo taglio al collo. La consulenza finale dell’esame autoptico dovrà essere implementata con eventuale compatibilità tra il profondo taglio con il coltello sequestrato dalla polizia e con la eventuale presenza di altri segni di aggressione sul cadavere.