Tante adesioni al flash mob di protesta “Ora Basta! Lasciate lavorare le nostre imprese”, indetto questa mattina in piazza del Popolo a Ravenna da Confesercenti e Confcommercio.

Disposti ordinatamente su cinque file, opportunamente distanziate per rispettare le norme anticovid, per tutta la lunghezza della piazza, tantissimi commercianti e gestori di pubblici esercizi di tutta la provincia hanno aderito alla chiamata delle associazioni di categoria, scendendo in piazza con alcuni dei loro “attrezzi di lavoro” di tutti i giorni – chi un paio di occhiali, chi jeans e vestiti, chi valige o tazzine da caffè – e il cartello con il claim del flash mob.

“Il flash mob fa parte di una serie di iniziative messe in campo da Confcommercio e Confesercenti a sostegno delle categorie per dare voce a tutta l’amarezza degli imprenditori del territorio”, spiegano le associazioni di categoria, che hanno anche redatto un documento “per la gradualità delle restrizioni per i pubblici esercizi, come avviene per altre categorie, per poter dare ossigeno alle attività e consentire, seppur con enormi cali di fatturato, di poter restare sul mercato e continuare a lavorare”.