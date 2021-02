Continuano ad arrivarci immagini dalla Birmania che resiste al colpo di stato dei militari e scende in piazza e nelle strade sfidando pacificamente i generali, il coprifuoco e anche le armi. Perché da qualche parte i militari hanno aperto il fuoco sulla folla, purtroppo. Si moltiplicano gli appelli da Yangon e dalle altre città del Myanmar alla solidarietà internazionale, affinché il mondo non dimentichi la Birmania, il popolo birmano e la sua lotta per la libertà e la democrazia.

