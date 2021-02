Nicolardi, sindaco Riolo Terme: “cresce l’elenco delle persone riolesi in isolamento precauzionale”

Nel consueto aggiornamento, il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi ha fatto il punto della situazione, informando di tre nuovi casi covid e dell’interruzione della didattica in presenza per una classe della scuola elementare Pascoli.

“Abbiamo ricevuto comunicazione di 3 nuovi casi di positività al Covid-19, riferiti a residenti nel nostro comune. Si tratta di una persona 60enne e 2 persone 80enni, di cui 1 con sintomi lievi e le altre 2 asintomatiche, appartenenti al medesimo nucleo familiare, già in isolamento domiciliare precauzionale, in quanto contatti diretti di 1 persona risultata positiva nei giorni scorsi” spiega Nicolardi. .

Abbiamo ricevuto dall’Ausl comunicazione dell’interruzione della didattica in presenza, per un’altra classe della scuola primaria Pascoli, la classe 3B. Il provvedimento cautelativo di Didattica a Distanza, è stato adottato in relazione alla positività di 1 alunno, riscontrata in giornata e non facente parte del bollettino odierno. L’intera classe coinvolta, assieme ad insegnanti e collaboratori, nei prossimi giorni saranno invitati ad eseguire un tampone di controllo. Luogo, data ed orario per l’esecuzione del test, saranno comunicati nei prossimi giorni” spiega il primo cittadino.

“Non stiamo vivendo affatto una fase positiva in merito all’evoluzione del contagio, soprattutto se riferiamo il dato riolese, a quanto accade nel resto della nostra Provincia.

Oltre al numero dei casi positivi attivi, cresce anche l’elenco delle persone riolesi in isolamento precauzionale e questo è un chiaro indice di rischio, per un ulteriore aumento del contagio. Non è il momento di desistere dal mantenere un atteggiamento precauzionale e responsabile – ribadisce – . È necessario continuare ad evitare il più possibile le occasioni di contatto, anche con parenti ed amici che non vivono nel nostro nucleo familiare (sotto lo stesso tetto), rispettando con il massimo impegno le note norme di prevenzione”.