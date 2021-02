La giornata di mercoledì 10 febbraio sarà caratterizzata da nuvolosità variabile sul territorio della provincia ravennate. Arpae.it indica al mattino in pianura cielo nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate. Nel pomeriggio in pianura permane nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi previsti probabili rovesci temporaleschi. In serata tendenza ad attenuazione della nuvolosità.

Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 9 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui rilievi e 14 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 42 (costa) e 76 km/h (rilievi). Mare molto mosso al mattino, dal pomeriggio mare calmo sotto costa mosso al largo.