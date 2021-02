Patuelli incontra Draghi: “le banche sostengono e sosterranno gli investimenti per le modernizzazioni e lo sviluppo”

L’ABI, con il Presidente Antonio Patuelli, accompagnato dal Direttore Generale Giovanni Sabatini e dal Vicedirettore Generale Gianfranco Torriero, al termine dell’incontro con il Presidente del Consiglio incaricato Prof. Mario Draghi, ha dichiarato quanto segue: “Le banche sostengono e sosterranno gli investimenti per le modernizzazioni e lo sviluppo. Le banche sono impegnate per il sostegno alla resistenza e alla ripresa: ci preoccupano i rischi insieme di imprese e banche. I provvedimenti eccezionali di sostegno all’economia produttiva e alle moratorie debbono durare più della pandemia; chiediamo che vengano ridotti gradualmente, non immediatamente ed integralmente a fine pandemia.”