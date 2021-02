Ravenna, ringraziamento del sindaco de Pascale a Lanfranco Gualtieri, presidente uscente della Fondazione Flaminia

Lanfranco Gualtieri lascia la Presidenza della Fondazione Flaminia ma resta come Presidente onorario, come gli ha chiesto il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che così ringrazia Gualtieri: “Un ringraziamento sincero da parte mia e di tutta la comunità ravennate a Lanfranco Gualtieri per il lavoro che ha svolto alla presidenza della Fondazione Flaminia. In questi anni il campus universitario ravennate è cresciuto e cambiato moltissimo, il merito è di tante persone, ma in particolare di Gualtieri che ha contribuito in maniera molto significativa a fare in modo che l’Università nella nostra città rivestisse un ruolo sempre più importante, che l’offerta universitaria fosse sempre più in grado di rispondere alle richieste contemporanee del nostro territorio e che mettesse i nostri giovani nelle condizioni di intraprendere un percorso formativo che garantisca loro un futuro professionale e lavorativo appagante e coerente con le esigenze attuali del mondo del lavoro. Ringrazio Lanfranco Gualtieri per aver accettato il mio invito a rimanere come presidente onorario della Fondazione, sono certo che la sua figura continuerà ad essere un riferimento fondamentale per il futuro universitario del nostro campus, che vogliamo sempre più efficiente, prospero e dinamico”.