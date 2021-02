Ultim’ora sul delitto di Faenza: indagato l’ex marito per omicidio pluriaggravato in concorso con ignoti

Ultimi sviluppi sull’omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza: risulta ufficialmente indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota l’ex marito della donna, Claudio Nanni. Attualmente risulta l’unico indagato.

Gli agenti della polizia scientifica sono da questa mattina all’interno della sua officina meccanica di via Forlivese a Faenza, dopo un breve passaggio nella sua abitazione privata, per una perquisizione a tappeto. Pare che stiano repertando quanto più materiale possibile, che abbia a che fare con una presunta arma del delitto, visto che il coltello in ceramica a lama piatta ritrovato nella cucina della casa della donna, non convince fino in fondo gli inquirenti.