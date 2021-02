A Castel Bolognese nasce il servizio WhatsApp per informarsi sulle novità del Comune: come iscriversi

C’è un nuovo servizio a disposizione dei cittadini di Castel Bolognese per restare informati su tutte le novità del proprio Comune: è il servizio di messaggistica whatsapp dedicato.

Al numero 331.74.78.172 è attivo infatti il servizio, un canale immediato e gratuito per informare i cittadini su notizie di pubblico interesse, eventi e altre comunicazioni utili. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui.

Iscriversi è semplice:

1. Se non è già presente sul proprio telefono, scaricare l’applicazione WhatsApp.

2. Salvare tra i contatti della tua rubrica il numero 331.74.78.172, con la denominazione “Comune Castel Bolognese“.

3. Aprire WhatsApp e inviare un messaggio al numero 331.74.78.172, con scritto il proprio nome e cognome, l’indirizzo di residenza e “attiva iscrizione“. Esempio: “Mario Rossi, via Mazzini, 3. Attiva iscrizione”.

4. Dopodiché, si riceverà un messaggio di benvenuto con l’informativa sulla privacy, da leggere attentamente. Per completare l’iscrizione, mandare un messaggio in risposta scrivendo “accetto”. Da questo momento l’iscrizione è attiva. Si inizierà a ricevere comunicazioni in base al prossimo invio.

N.B. Se non si dovesse ricevere il messaggio automatico entro 48 ore, è necessario ripetere il passaggio n. 3.

Per cancellare l’iscrizione, inviare un messaggio con il testo “cancella iscrizione“. Questo passaggio è particolarmente importante, perché permette di rimuovere dai contatti il numero di chi non vuole più ricevere comunicazioni. Se si cambierà la residenza, sempre all’interno del territorio comunale, inviare un messaggio del tipo: “nuovo indirizzo: via…, numero…”

Il numero 3317478172 è valido solo per il servizio descritto e non risponde a messaggi, chiamate o videochiamate.

È importante ricordarsi di salvare il numero sulla rubrica del telefono (come “Comune Castel Bolognese”), passaggio necessario per ricevere i messaggi.

Se si vogliono inviare segnalazioni al Comune, si può utilizzare Comuni-chiamo , lo strumento dedicato a questo scopo.

Questo servizio non sostituisce i normali canali di comunicazione istituzionale, ma offre solo un’opportunità in più per essere informati.

Con l’iscrizione al servizio verrà chiesto il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.