Il divieto di spostamento fra regioni (anche in giallo) sarà prorogato oltre il 15 febbraio

Il divieto di spostamento tra regioni (anche fra quelle gialle come l’Emilia-Romagna) che scade il 15 febbraio sarà prorogato oggi stesso: l’ipotesi più probabile è che possa restare in vigore fino al 5 marzo, data di scadenza dell’ultimo Dpcm del Governo Conte. Il numero ancora alto dei contagi e le varianti del Covid allarmano gli scienziati, così il presidente Giuseppe Conte, che è ancora in carica per l’ordinaria amministrazione, riunirà oggi un Consiglio dei ministri alle 15 per decidere sul rinvio. Conte sembrava intenzionato a non intervenire, lasciando che fosse il nuovo Governo a occuparsi della faccenda, ma sembra sia stato lo stesso Mario Draghi, dopo essersi consultato con il capo dello Stato Mattarella, a chiedere al presidente uscente Conte di prolungare il divieto, visto che i tempi di insediamento del nuovo Governo si allungano.

Le deroghe non cambieranno: si potrà andare fuori dalla propria regione di residenza solo per motivi di lavoro, salute e urgenza, con l’autocertificazione. Dovrebbe trattarsi di una “proroga secca” del decreto legge con cui l’esecutivo, per contenere i contagi da Covid 19, aveva imposto restrizioni alla circolazione per il periodo delle vacanze natalizie e fino al 15 febbraio.

È una scelta del resta in sintonia con la richiesta delle Regioni e con la linea del rigore portata avanti per tutta l’emergenza dai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia.