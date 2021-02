Ospiti e operatori negativizzati rientrano a Cà di Balia di Bagnara: il focolaio di Covid si è spento

I numeri dei contagi a Bagnara di Romagna, in linea con quanto sta accadendo nel resto della Regione, vedono un certo incremento, dopo un periodo di flessione: il perchè è facilmente rintracciabile in alcuni focolai sviluppatisi in ambito domestico, che hanno portato il conto complessivo dei contagi a Bagnara dall’inizio della pandemia a 78.

C’è però una buona notizia, fornita direttamente dal sindaco del paese, Riccardo Francone: “la comunità alloggio Cà di Balia, ha riaperto e gradualmente anziani e operatori, una volta negativizzati, stanno rientrando nella struttura!”.

Ricordiamo che la struttura era stata chiusa a fine gennaio in seguito allo sviluppo di un importante focolaio che aveva fatto contare 18 contagiati tra operatori e ospiti della struttura residenziale privata.