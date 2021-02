Lo avevano annunciato le previsioni meteo fin dai giorni scorsi: il freddo sarebbe arrivato fino in pianura, portando temperature rigidissime e anche sulle coste, spolverate di neve.

E le promesse sono state mantenute: nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio, le deboli piogge che hanno attraversato il territorio ravennate, complici le bassissime temperature, si sono trasformate in nevischio, che ha ricoperto di un manto bianco case e cortili.

Foto 3 di 8















Sulle strade più trafficate il sottile strato di neve ghiacciata è stato presto sciolto dal passaggio delle auto, lasciando però una poltiglia acquosa che, soprattutto dalla serata di oggi rischia di diventare una pericolosa lastra di ghiaccio.

Per oggi, infatti, le segnalazioni meteo prevedono nuvolosità in attenuazione e cielo sereno dal pomeriggio, esattamente gli ingredienti “perfetti” per veder congelare i residui di nevischio sulle strade, non appena il sole sarà tramontato e le temperature si saranno ulteriormente abbassate. Quindi, attenzione!

Le immagini sono di Ravenna città, Russi e Faenza