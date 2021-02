Cervia. Rifacimento fognatura in viale Dante: al via intervento di 200mila euro

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Cervia rientra la ristrutturazione e l’adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche. In viale Dante a Milano Marittima, dagli accertamenti effettuati, è stato riscontrato che l’attuale linea di fognatura bianca non è più in condizioni di efficienza (sono crollate anche alcune parti ed avviene una forte ingressione di falda). L’intervento era inserito nell’Elenco Annuale delle opere pubbliche 2020, ma a causa del Covid è slittato ad oggi.

I lavori prevedono la realizzazione di una nuova condotta di fognatura bianca in PVC per circa 250 metri ed avente diametro 50 cm, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con viale Spontini e l’intersezione con viale Ponchielli; l’importo complessivo è pari ad euro 200.000,00.

Con questo lavoro si provvederà anche a sistemare parte dei marciapiedi più ammalorati. Gli interventi sono stati aggiudicati all’Impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & C. sas di Rimini (RN).

Si prevede l’inizio delle attività di accantieramento ed il successivo inizio dei lavori nella prossima settimana. Durante l’esecuzione dei lavori verrà garantito l’accesso alle abitazioni e alle attività presenti su viale Dante, con chiusure localizzate e limitate alle tratte oggetto delle singole fasi lavorative.

“Questo è uno degli interventi che avevamo congelato a causa del Covid – ha dichiarato l’assessore Enrico Mazzolani -. Nei prossimi giorni saranno diversi i cantieri che partiranno per realizzare le opere che devono essere completate, così da farci trovare pronti per quella che speriamo sia una grande stagione estiva. Il waterfront primo stralcio e il Borgomarina sono in dirittura d’arrivo mentre i lavori di viale Matteotti e viale Milazzo sono appena partiti. Abbiamo bisogno di ottimismo per lasciarci alle spalle questo difficile periodo”.