Ombre che conducono al killer di Ilenia Fabbri in una telecamera di sorveglianza? Gli inquirenti al lavoro sui filmati

L’ultima novità sul delitto di via Corbara a Faenza riguarda alcune immagini di una videocamera di sorveglianza privata, che avrebbero ripreso la figura di una persona compatibile col killer di Ilenia Fabbri, allontanarsi dalla casa del delitto, in un orario compatibile con l’omicidio, come riportano Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna in edicola oggi.

Non si tratta di una videocamera appostata su un edificio pubblico, quanto di una di quelle “anti ladro”, apposte sulle case private. Ora i filmati sono al vaglio degli inquirenti, assieme a tutti quelli requisiti nel sopralluogo condotto giovedì mattina nell’autofficina dell’ex marito. Valuteranno se sia possibile individuare tracce utili per rintracciare chi, in pochi minuti attorno alle 6 di sabato mattina 6 febbraio, ha ucciso con un fendente alla gola la 46enne Ilenia Fabbri, dopo essersi introdotto furtivamente in casa, probabilmente con una copia delle chiavi.

Gli inquirenti, che hanno indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota , l’ex marito della vittima, Claudio Nanni, stanno seguendo la pista dell’omicidio su commissione, ritenendo possibile che l’uomo abbia assoldato un killer per eliminare l’ex moglie, con la quale aveva diversi dissidi per questioni economiche.

Nei prossimi giorni i due sarebbero infatti dovuti comparire davanti al giudice per una causa di lavoro: la donna chiedeva al marito un risarcimento di 100mila euro per gli stipendi non ricevuti nel periodo del matrimonio in cui aveva lavorato nell’officina di famiglia.

Secondo quanto riferito da testimoni che hanno reso le loro deposizioni alla Polizia subito dopo il delitto, Claudio Nanni in più occasioni, uscendo dallo studio del suo avvocato aveva lanciato invettive contro l’ex moglie, dicendo che “le avrebbe mandato qualcuno a farle la festa”.