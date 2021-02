Russi, lutto nel mondo dello sport: è morta Carla Capucci, una “donna dal cuore d’oro”

La notizia giunge poco fa dal Sindaco di Russi Valentina Palli: “abbiamo ricevuto una notizia che mai avremmo voluto ricevere ne comunicare. Ci ha lasciati per colpa di questo virus maledetto ed infimo, Carla Capucci. Carla è stata una delle colonne portanti del mondo dello sport russiano, da che ne ho memoria la sua storia è strettamente legata a quella del Basket Club Russi, di cui era l’appassionata Presidente. Carla era una donna tutta d’un pezzo e dal cuore d’oro, punto di riferimento per i tanti che hanno vissuto e gravitato nel mondo del basket e non solo. Era simpatica, ironica, testarda, orgogliosa e dolce e molto di più. Ho in mente una cena a casa mia, lei che ride e che mi racconta i suoi aneddoti; io che la ascolto affascinata. Ho in mente i nostri messaggi, scambi reciproci per quanto autentici di sincero affetto e altrettanta stima”.

“Eri “fintamente burbera”, cara Carla – scrive la Palli – te lo dicevo sempre (e tu mi dicevi “sindaco non farmi arrabbiare!”) ma tutti conoscevamo la tua gentilezza, la tua passione, la tua lealtà, l’infinito amore per il tuo sport e per la nostra città. Mi mancherai moltissimo. Ci mancherai moltissimo. A Bruno. Ai tuoi figli. Ai tuoi amatissimi nipoti. A tutto il Basket Club Russi, che era per te una seconda famiglia, vanno le mie e le nostre più sincere condoglianze. Ti mando un abbraccio stretto Carla. Avrei voluto dartelo di persona”