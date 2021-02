Premilcuore. Tre coppie del ravennate intossicate, nessuno sembra in pericolo di vita

In una casa di Premilcuore, comune della provincia di Forlì-Cesena, tre coppie provenienti da Ravenna hanno rischiato di morire intossicate. Stando ai primi rilevamenti potrebbe trattarsi di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Le tre coppie avevano preso in affitto un’abitazione dove trascorrere il weekend anche in vista della Festa di San Valentino, che ricorre oggi. Proprio nella mattinata odierna i ravennati si sono sentiti molto male riuscendo fortunatamente a chiamare il 118.

Una delle coppie è stata trasportata in ospedale mentre, le altre due, sono state fatte uscire per respirare aria pulita. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i primi rilevamenti e riscontri del caso. Fortunatamente nessuna delle sei persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.