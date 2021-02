Si sono svolti in forma privata questa mattina attorno alle 11 i funerali di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata esanime sabato 6 febbraio, nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, uccisa con un profondo fendente alla gola.

Le esequie si sono tenute nella cappella del cimitero di Faenza, rigorosamente interdetta a chiunque non fosse sulla stretta lista di parenti e conoscenti tenuta dalla Polizia. Erano presenti la figlia Arianna e l’ex marito Claudio Nanni, visti uscire da una porta posteriore al termine della breve funzione, per lasciare il cimitero accompagnati da personale delle forze dell’ordine e anche un piccolo gruppo di amiche della vittima.

Alcune di loro, probabilmente per sottolineare la convinzione che questo omicidio sia in realtà un femminicidio, cioè l’uccisione di una donna da parte di un uomo, per affermare il suo potere su di lei, indossavano scarpe rosse, simbolo di questo tipo di crimini e delle battaglie per contrastarli.