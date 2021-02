Delitto di Faenza: oggi i funerali di Ilenia Fabbri, in forma privata

Si terranno oggi in forma strettamente privata i funerali di Ilenia Fabbri, la donna uccisa con un profondo colpo alla gola sabato 6 febbraio nella sua casa di via Corbara a Faenza.

Il Pm ha infatti concesso il nulla osta alla sepoltura, dopo che sul corpo della vittima sono stati ultimati tutti gli esami autoptici, lo riportano Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna in edicola oggi.

Sull’orario e il luogo delle esequie è stato tenuto il massimo riserbo, si sa solo che potranno prendervi parte solo i familiari più stretti: la salma, attualmente alla camera mortuaria di Ravenna, dovrebbe essere sepolta nel cimitero di Faenza.

Non ci sono per ora ulteriori particolari novità sull’omicidio, per il quale l’ex marito Claudio Nanni resta l’unico indagato con l’accusa di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota: gli inquirenti sono alacremente al lavoro per vagliare l’enorme mole di materiale audio e video sequestrato, tra quello recuperato tramite le videocamere di sorveglianza poste nei pressi del luogo del delitto e nell’autofficina dell’ex marito, a quello sul cellulare dell’uomo.

Mentre il padre Claudio e la figlia Arianna viaggiavano verso Milano, per andare ad acquistare un’auto, l’amica della figlia che era rimasta a dormire nell’appartamento di via Corbara, ha infatti, prima chiamato Arianna al cellulare, per avvertirla della presenza di un aggressore in casa e poi, mentre Arianna allertava le forza dell’ordine, il padre di Arianna, per non restare sola in un momento di grande paura. Sul cellulare di Claudio Nanni è però attiva una app che permette di registrare le telefonate e questo ha permesso agli inquirenti di sentire la conversazione tra Nanni e l’amica della figlia.