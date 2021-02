Locale responsabile in Darsena decide di chiudere qualche giorno per verifiche anticovid al personale

Alcuni clienti li hanno avvertiti di essere stati nel loro locale sabato 6 febbraio e poi di aver scoperto di essere positivi al corona virus. Così, per precauzione il Soul Club, il locale di via Zara con accesso direttamente sulla Darsena di città, ha deciso di chiudere qualche giorno in via del tutto spontanea e in alcun modo obbligatoria, per consentire al personale di effettuare i dovuti accertamenti.

” Viste le diverse segnalazioni ricevute di persone risultate positive al tampone COVID-19 e che hanno frequentato il locale il giorno sabato 6 febbraio – spiegano sulla loro pagina Facebook -, abbiamo deciso di disporre una chiusura temporanea in modo tale da poter avere il tempo di fare gli opportuni accertamenti per le persone che compongono il nostro staff”.

“Ci teniamo a precisare che non è una chiusura obbligata – aggiungono – ma crediamo sia doveroso in una situazione delicata come questa prendere qualche precauzione in più per il bene nostro e dei nostri amici/clienti. Vi chiediamo pertanto di condividere questo post, sicuri di rivederci presto in totale sicurezza”.