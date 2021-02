Tutti i canali di prenotazione per i vaccini anticovid sono bloccati: non parte bene la fase 2 delle vaccinazioni

Come annunciato a gran voce da tutti i canali di Ausl e Regione, prendevano il via oggi, lunedì 15 febbraio, le attesissime prenotazioni per il vaccino anticovid riservato alla fascia degli ultra ottantenni. Più precisamente da oggi avrebbero potuto prenotarsi i nati nel 1936 o anni precedenti, mentre dal 1° marzo i nati tra il 1937 e il 1941. I primi vaccini, avevano promesso Ausl e Regione, sarebbero stati somministrati già a partire da domani, martedì 16 febbraio.

Ma qualcosa deve essere andato storto, visto che tutti i canali accessibili per la prenotazione risultano bloccati: i farmacup, il cuptel e anche l’accesso al fascicolo sanitario elettronico via web.

Fin dalle prime ore di questa mattina i punti di prenotazione cup di molte farmacie in tutta Ravenna sono stati “prese d’assalto” da una schiera di aventi diritto o loro parenti, intenzionati ad accaparrarsi una data per la tanto agognata vaccinazione.

Le aspettative sono andate però presto deluse: alla farmacia comunale 2 di via Faentina ad esempio, l’addetto alle prenotazioni cup è stato costretto ad uscire e a comunicare alle persone in attesa che dovevano tornare a casa, le prenotazioni non venivano accettate dal sistema.

Pare che il problema risieda in un mancato aggiornamento delle applicazioni da parte di Ausl, promesso ma poi non eseguito. L’invito è stato quindi quello di recarsi al Cmp di via Fiume Abbandonato, per prenotare direttamente da lì, ma dopo poco anche questa possibilità è stata data per irrealizzabile: anche al Cmp pare non fosse possibile accedere al sistema. Gli utenti sono stati invitati a ritornare da domani.

Chiamando il numero unico di prenotazione telefonica previsto dall’Ausl Romagna, l’800 002255, al quale di solito risponde un centralino che mette la chiamata in attesa nei momenti di sovraccarico, fino alle 11 si riceveva semplicemente segnale di occupato, successivamente la voce guida invita a richiamare più tardi e fa cadere la linea.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è offline e non è possibile accedervi per qualunque tipo di servizio, nemmeno per la prenotazione delle prestazioni extracovid.

Ausl al momento non ha ancora spiegato il perché del malfunzionamento.