Chiuso nido a Riolo per caso positivo. Cresce focolaio di Covid partito da contatti familiari: 8 i nuovi contagi

Giornata pesante per i dati sul coronavirus quella di ieri a Riolo Terme: il sindaco del paese, Alfonso Nicolardi ha parlato infatti di 8 nuovi contagi, contatti diretti appartenenti a nuclei familiari di persone positive già individuate. Si tratta di un minore, due ventenni, due trentenni, 2 cinquantenni e 1 sessantenne. Tutti quanti si trovano in isolamento domiciliare, perché asintomatiche o con sintomi lievi.

“A partire da questa mattina (ieri per chi legge, n.d.r.), a causa del riscontro della positività di un bambino, è stato sospeso il servizio al Nido Peter Pan – spiega inoltre il sindaco -. L’AUSL ha quindi disposto l’isolamento precauzionale per tutti i bambini frequentanti ed il personale del Nido, in attesa di verifica tramite tampone nasofaringeo di controllo, già programmato nel pomeriggio di martedì 16 febbraio”.

“Quello che stiamo vivendo – conclude Nicolardi -, è un frangente della situazione pandemica, che evidenzia per la nostra Città una criticità molto marcata. È necessario alzare ad un livello ancora maggiore, la soglia di attenzione alle misure del distanziamento ed al rispetto delle norme di prevenzione al contagio”.