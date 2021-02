Faenza. Il Centro commerciale Le Maioliche oggi regolarmente aperto. L’incendio ha provocato solo pochi danni

Questa mattina, 16 febbraio, il Centro Commerciale Le Maioliche di Faenza ha riaperto regolarmente. Fortunatamente i danni causati dall’incendio scoppiato, nel tardo pomeriggio di ieri, nel retrobottega di un negozio di pelletterie, sono stati limitati. L’impianto antincendio, attivatosi automaticamente, ha evitato che le fiamme si propagassero anche in altri locali.

Tutto ha avuto inizio poco dopo le 18.30. In Via Bisaura, sono intervenute, a turno, una decina di squadre dei Vigili del Fuoco, sia dal Comando di Ravenna che dal distaccamento di Faenza, con 2 autobotti, 2 Aps e un carro bombole. Sul posto anche il 118, sebbene nessuna persona sia rimasta ferita e la Polizia locale.

L’intervento è durato diverse ore e si è concluso con la messa in sicurezza della struttura e i controlli per l’individuazione delle cause dell’incendio.