Ai domiciliari, spaccia. Arrestata dalla Polizia di Ravenna

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato D.T. 51enne di origini lucane, con precedenti penali per violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, 16 febbraio, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno rintracciato la 51enne D.T., residente a Ravenna, e arrestata su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna che ne ha disposto la carcerazione per violazione degli obblighi inerenti le prescrizioni a cui era sottoposta.

La donna, gravata da precedenti penali per violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, stava scontando una pregressa condanna in regime di detenzione domiciliare.

Alcuni giorni orsono, in seguito a perquisizione locale presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni grammi di marijuana, una bilancia di precisione per il peso della droga e la somma contante di 1600 euro in banconote di vario taglio, il tutto in palese violazione delle prescrizioni a suo tempo impostele all’atto della concessione del beneficio della detenzione domiciliare.

In ragione delle violazioni accertate, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha così disposto la carcerazione della donna che è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile alla Casa Circondariale di Forlì.