Focolai familiari a Bagnara fanno schizzare a 94 i contagi nel paese. Coinvolta anche la scuola dell’infanzia

La situazione contagi da coronavirus a Bagnara nell’ultimo periodo ha visto un netto rialzo, causato da alcuni focolai familiari che si sono presto allargati, facendo rapidamente aumentare il numero di contagiati. Se è vero, si sa ormai dall’inizio della pandemia, che i focolai più pericolosi sono quelli che nascono nelle residenze per anziani, per l’alto tasso di letalità del virus tra la popolazione di una certa età, altrettanto vero è che più facilmente crescono rapidamente i focolai nati all’interno del contesto familiare, dove è difficile restare isolati gli uni dagli altri.

Si dice preoccupato a questo proposito il sindaco di Bagnara, Riccardo Francone, commentando gli ultimi dati disponibili sui contagi, quelli di ieri: “Si sono innescati alcuni focolai familiari, anche numerosi, che si sono manifestati sviluppandosi nel giro di alcuni giorni. Purtroppo il contagio ha coinvolto anche la scuola dell’infanzia, con conseguente disposizione di quarantena e tampone obbligatorio per i bimbi delle due sezioni coinvolte”.

“La situazione nello specifico – aggiunge il sindaco – non preoccupa da un punto di vista dei sintomi sui bambini, ma certamente la quarantena servirà per bloccare la catena dei contagi, che potrebbe altrimenti coinvolgere persone adulte e anziane. Si raccomanda maggiore attenzione nei nuclei familiari e parentali, il concetto di famiglia larga in cui si condividono spazi anche piccoli per molte ore fra gruppi di parenti, non propriamente del nucleo familiare più ristretto, chiaramente rende più probabile lo sviluppo di focolai più numerosi”.

Dal 14 febbraio si contano a Bagnara ben 9 nuove positività, di cui 5 nella sola giornata di ieri, “numeri obiettivamente molto alti anche in proporzione alla popolazione del nostro paese”, commenta Francone, che conclude dicendo: “Il numero complessivo dei contagiati a Bagnara, dall’inizio della pandemia, sale così a 94. Siamo vicini a tutti i positivi, diversi dei quali fortunatamente lievemente o non sintomatici, ma in particolare al concittadino che ora si trova in ospedale, a lui il nostro pensiero più intenso”.