Ravenna e il ricordo di Matteucci. Veltroni: “Quando le vite sono importanti rimangono nell’aria. Per questo Fabrizio non può essere ricordato con mestizia”

L’Amministrazione comunale di Ravenna ha ricordato ieri – a un anno dalla scomparsa – la figura del Sindaco Fabrizio Matteucci morto prematuramente per un malore il 16 febbraio del 2020, con un appuntamento in videoconferenza dal titolo “Impegno. Civismo. Passione. Ricordando Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016”. All’incontro seguito da molti cittadini e anche dalla famiglia di Fabrizio Matteucci, hanno partecipato Michele de Pascale Sindaco di Ravenna, Carla Soprani coordinatrice del dormitorio Il re di Girgenti, Antonio Patuelli Presidente del Gruppo La Cassa e dell’ABI, Walter Veltroni politico, scrittore e regista.

Michele de Pascale ha esordito rivolgendo un caloroso saluto e abbraccio a Simona e Sayo “perché – ha detto – Fabrizio amava moltissimo Ravenna, la sua città, ma ancora di più amava la sua famiglia.” Poi ha ricordato Fabrizio Matteucci come “un amico, una guida, un affetto, un compagno di strada”, “un uomo di parte, un politico che però ascoltava tutti ed era a disposizione di tutti come Sindaco”. Michele de Pascale ha affermato che Fabrizio Matteucci ha lasciato in eredità a Ravenna risultati importanti ottenuti in momenti difficili, l’attenzione per la scuola, l’educazione, la cultura, i più deboli. Ma ha messo in rilievo soprattutto “la sua grande umanità, che metteva in tutto quello che faceva. Questa era la sua cifra: entrava in sintonia con le persone, si faceva carico dei problemi, ascoltava chi aveva bisogno”. Oggi “Fabrizio ci manca tanto, con quella sua carica umana.”

Carla Soprani ha rammentato un’immagine cara a tutti i ravennati: “Lui andava a piedi o in bicicletta in giro per la città, perché così si conoscevano meglio le cose, diceva”. E poi ha raccontato di quando passava davanti a Il re di Girgenti “e si fermava sempre a salutare, a parlare con i meno fortunati, li ascoltava con gentilezza, diceva parole di speranza, mostrava solidarietà, perché la paura e la solitudine non devono dominare la vita.”

Il Presidente Antonio Patuelli è tornato a un aneddoto di gioventù, quando lui universitario a Firenze e Fabrizio Matteucci liceale a Ravenna si incrociarono casualmente mentre si teneva un corteo studentesco. Patuelli vide questo ragazzo alto con il megafono in mano, che doveva essere il leader: “Con quel megafono diceva cose che andavano d’accordo con il riformismo della nostra Costituzione” e allora chiese chi fosse: fu così che conobbe il futuro Sindaco di Ravenna. Poi ha ricordato quando si incontrarono a tu per tu per la prima volta tanti anni dopo: Fabrizio Matteucci si era appena candidato a Sindaco. Da lì cominciarono una frequentazione e un dialogo continuo sui temi non politici ma culturali, sociali ed economici riguardanti la vita di Ravenna. E non solo. “Fu un ragionare fra noi, lui da Sindaco e io da Presidente della Cassa che andò avanti per tutti gli anni in cui restò alla guida della città”, una sorta di “confidenza intellettuale”, un continuo scambio di opinioni, impressioni e anche di facezie. Infine l’ultimo ricordo sul binario 3 della stazione di Ravenna, per prendere il treno per Bologna delle 7:52. Quella fu l’ultima volta che Patuelli vide Fabrizio Matteucci, “uomo di grande umanità”: “non potevo immaginare che non l’avrei più incontrato”.

L’on. Walter Veltroni nel suo sentito intervento ha parlato di “grande simpatia umana” provata per Fabrizio Matteucci, con il quale “eravamo cresciuti insieme, avevamo fatto la stessa strada, quella della nostra generazione, con i cortei, i volantini, i megafoni, i comizi, il referendum sul divorzio, Berlinguer, le vittorie, il terrorismo” e tutto il resto. Veltroni ha ricordato che nella vita politica si incontrano sempre tante persone, spesso anche persone che si preferirebbe non incontrare. Fabrizio non era una di quelle. “Fabrizio era quella persona che non vedi l’ora che entri e si fermi; – ha detto – aveva una sua solarità. Quando mi hanno detto quello che era successo mi è sembrato impossibile avesse fermato la sua corsa.”

“È stato un uomo carico delle passioni giuste, perché ci sono le passioni giuste: gli ultimi, la democrazia, la libertà” ha detto Veltroni. “La vita passa come un fulmine, e ognuno di noi può passare su questa terra senza lasciare un segno: Fabrizio Matteucci invece quel segno l’ha lasciato, e nella sua Ravenna è un segno indelebile.” Poi ha aggiunto: “Non metteva se stesso mai davanti all’interesse generale, per Fabrizio il potere era un mezzo non un fine, questa è l’idea nobile della politica”. Fabrizio Matteucci ha espresso grande passione civile e politica, ha amato intensamente la sua città, “ha vissuto la vita che voleva vivere, non capita a tutti: ha avuto tantissimo, ha dato tantissimo” ha detto Veltroni, parlando non solo dell’ex Sindaco di Ravenna ma anche di un’intera generazione che si è spesa per quelle passioni. E poi ha concluso: “Quando le vite sono importanti rimangono nell’aria. Per questo Fabrizio non può essere ricordato con mestizia.” Certo c’è la tristezza perché non c’è più, perché manca, in particolare alla sua famiglia. Ma c’è l’orgoglio di una buona vita, di una vita ben spesa.

Domenica 21 febbraio alle ore 11 in Darsena di città ci sarà un secondo momento per ricordare la figura di Matteucci, con l’inaugurazione dell’opera realizzata in sua memoria: “L’incontro”. Il progetto è dell’artista Silvia Naddeo, realizzato con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Saranno presenti i familiari di Fabrizio Matteucci, il Sindaco Michele de Pascale e una rappresentanza dell’Accademia di Belle Arti. L’evento si terrà in base alle disposizioni anti-Covid che prescrivono il distanziamento sociale e le altre misure di sicurezza.