Russi. Inaugurate due mattonelle in mosaico presso i centri civici di Godo e San Pancrazio

Sono state inaugurate ieri, 16 febbraio, presso i centri civici di Godo e San Pancrazio due mattonelle di mosaico “Russi Città amica delle donne”.

“Come già da diversi anni, il 14 febbraio in occasione dell’evento mondiale One Billion Rising, – commenta l’assessore alle pari opportunità Jacta Gori – il flash mob contro la violenza sulle donne, a Russi inauguriamo una mattonella di mosaico “Russi Città amica delle donne” in una sede comunale”.

“Quest’anno, non avendo potuto fare in presenza il flash mob in piazzetta Dante, ma solo on line, abbiamo comunque voluto mantenere questo importante appuntamento, inaugurando ben due mattonelle di mosaico presso i Centri Civici di San Pancrazio e Godo – prosegue -. Ringrazio profondamente Alessandra Bagnara Presidente di Linea Rosa e Gabriella Provinzano operatrice del centro antiviolenza della sede di Russi per aver preso parte all’inaugurazione odierna, insieme ai Presidenti e ai Consiglieri dei due decentramenti.”

La sede di Linea Rosa di Russi è situata in via Giordano Bruno n.21 e accoglie ogni anno decine di donne vittime di abusi e violenze sul nostro territorio. Insieme al Comune e alle associazioni di volontariato organizza ogni anno eventi, incontri e corsi per far conoscere questa realtà drammaticamente attuale.