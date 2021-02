Vaccini anticovid alla casa della salute di Castel Bolognese: pochi posti. Il sindaco: “Chi può vada a Ravenna”

Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha fornito alcune specifiche ai suoi concittadini su campagna vaccinale, prenotazioni e sedi nelle quali ricevere il vaccino. “È iniziata ufficialmente la campagna vaccinale per gli over 85 che si possono prenotare presso i punti di vaccinazione – spiega Della Godenza -. Attualmente il punto disponibile dove è possibile prenotare la vaccinazione è quello di Ravenna mentre quello di Faenza, che sarà aperto 4 giorni da giovedì a domenica, è già al completo”.

“Per la giornata del 24 febbraio dalle 14 alle 19 – aggiunge poi il sindaco – sarà attivo il punto di vaccinazione all’interno della nostra casa della salute, sempre previa prenotazione. La possibilità di vaccinazione a Castello è Faenza è ancora ridotta perché non abbiamo certezza sull’arrivo dei vaccini ma speriamo nei prossimi giorni di darvi notizie migliori”.

“Nel frattempo – chiosa il sindaco – chi non ha problemi a spostarsi può prenotare la vaccinazione a Ravenna. Faremo comunque entro la settimana una diretta Facebook con la Dottoressa Donatina Cilla, direttrice sanitaria di distretto, per spiegare come avverrà la vaccinazione a Castello è rispondere a tutti le domande”.