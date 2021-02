Nido Peter Pan di Riolo Terme: positivi al tampone 2 bimbi e 1 insegnante. Crescono ancora i focolai familiari

Continuano ad allargarsi i focolai familiari di Covid 19 sviluppatisi nel Comune di Riolo Terme. I dati Ausl di ieri riportavano 6 nuove positività e, come conferma il sindaco Alfonso Nicolardi, quattro di queste fanno riferimento a contatti diretti appartenenti a nuclei familiari di persone positive già individuate.

Gli altri due positivi sono stati inviati a fare il tampone dal proprio medico, dopo l’insorgenza di sintomi compatibili con la malattia trasmessa dal Coronavirus. Si tratta di 2 persone minorenni, 3 persone 40enni, 1 persona 60enne, tutti in isolamento domiciliare, poiché asintomatiche o con sintomi lievi.

“Nei dati inseriti nel bollettino – precisa Nicolardi -, non sono compresi i risultati dei tamponi effettuati ieri ai bimbi ed al personale del Nido Peter Pan, per cui abbiamo ricevuto informazione nel pomeriggio (di ieri, n.d.r.) e saranno pertanto comunicati ufficialmente domani (oggi per chi legge, n.d.r.). Purtroppo per 2 bimbi e per 1 insegnante, è stata riscontrata la positività al Covid-19. Per i loro contatti diretti, sono pertanto state attivate le misure di quarantena, mentre per tutti coloro che hanno frequentato il Nido, anche se negativi al tampone, continua l’isolamento precauzionale”.

Per fortuna c’è anche una buona notizia e cioè che quattro cittadini riolesi sono risultati guariti dalla malattia.