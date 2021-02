Vaccini alla Fiera di Faenza, si parte. Ecco perché si fanno solo alcuni giorni alla settimana

Oggi è il giorno X per la partenza delle vaccinazioni anticovid al centro fieristico di Faenza, hub vaccinale per ottenere il quale il sindaco Massimo Isola ha lavorato intensamente con Ausl. Ma molte sono le domande dei cittadini sul suo funzionamento, considerato che, per questa settimana l’apertura sarà garantita per due giorni, mentre la prossima saranno quattro: giovedì venerdì, sabato e domenica.

Come mai così pochi? Sudditanza di Faenza nei confronti di Ravenna? ⁣⁣Mancano i medici per somministrarli? Niente di tutto questo. A mancare sono semplicemente i vaccini, come spiega lo stesso Isola.

“Vista la grandissima richiesta arrivata fin dalle prime ore di lunedì mattina, giorno di inizio delle prenotazioni, creando anche un blocco di qualche ora del sistema, tutti i posti disponibili per queste primi sei giorni sono già esauriti”, esordisce il sindaco. ⁣⁣

⁣⁣

“La domanda che molti state ponendo è: perché a Ravenna è garantita la continuità di vaccinazione 7 giorni su 7 senza interruzioni mentre a Faenza e Lugo no? C’è una qualche forma di subalternità? La risposta è: assolutamente no – afferma categorico Isola -. ⁣⁣Compito esclusivo del Comune è di mettere l’Ausl in condizione di avere uno spazio dove sviluppare nel miglior modo possibile questa campagna. Non è nelle nostre facoltà né trattare con l’Europa o il Governo il numero dei vaccini, né riuscire a farseli dare quando i flussi sono bloccati”. ⁣⁣

⁣⁣

“In tutta Italia si è deciso di usare i capoluoghi di provincia come punti principali di somministrazione dei vaccini – rincara -. Si tratta di un modello organizzativo praticamente obbligato per gestire la complessità e per la mancanza di certezza sul numero dei vaccini a disposizione.

Esiste quindi un punto vaccinale principale a Ravenna che fornisce continuità alle vaccinazioni e quindi tempi mediamente rapidi. Poi ci sono due punti cosiddetti “hub”, Faenza e Lugo, che seguono un calendario stabilito volta per volta, man mano che si hanno le conferme sulla disponibilità dei vaccini, al netto di quelli che servono a far funzionare in continuità il punto di Ravenna. Infine sono state individuate sedi “spoke” (periferiche) come Castel Bolognese che inizieranno a vaccinare un giorno alla settimana”. ⁣⁣

⁣⁣

La questione dunque è presto risolta: si tratta di mancanza di disponibilità di vaccini sufficienti a far funzionare i vari punti 7 giorni su 7. “Se ne avessimo in quantità – aggiunge il sindaco -, saremmo prontissimi a vaccinare tutti i giorni a ritmo continuo anche a Faenza. Credo invece sia una conquista essere riusciti ad ottenere la presenza di almeno due hub che tengano insieme sicurezza e capacità organizzativa più vicina ai nostri cittadini”. ⁣⁣

⁣⁣

“Ribadisco – continua Isola – che se non crea disagio recarsi o essere accompagnati a Ravenna da un familiare, magari privilegiando la possibilità di un appuntamento in tempi più rapidi, di non scartare a priori questa opzione. Chi desidera invece vaccinarsi a Faenza, lo potrà fare senz’altro, nei tempi consentiti dalla disponibilità dei vaccini”. ⁣⁣

⁣⁣

Poi il sindaco commenta la fase di lotta al virus che stiamo vivendo e gli enormi sforzi messi in campo per combattere e vincere la battaglia contro la pandemia: “Stiamo parlando della più grande campagna di vaccinazione mondiale mai messa in piedi in tempi così rapidi! A fronte di questo e nella situazione data, dobbiamo essere realisti, evitando derive critiche che non servono a cambiare il corso delle cose. Nel breve tutta la popolazione anziana sarà vaccinata. Questo è l’importante. Che ci si vaccini a Faenza, a Ravenna a Castel Bolognese piuttosto che a Forlì mi pare un’opportunità che qualcuno, sono convinto, potrà cogliere e sfruttare”. ⁣⁣

⁣⁣

Come si sa, e anche Isola ci torna sopra, gli anziani allettati o non in grado di muoversi autonomamente dalla propria abitazione devono avvertire il proprio medico di famiglia, che poi provvederà ad allertare il nucleo di cure primarie per la vaccinazione a domicilio. Ma pare che qualche “furbetto” stia cercando di lucrare su questi spostamenti, addirittura utilizzando l’immagine del sindaco: “Mi hanno riferito – chiude Isola – che uno o più operatori del settore propongono un trasferimento a Ravenna a pagamento in occasione dell’appuntamento vaccinale, usando anche una mia foto per pubblicizzare l’iniziativa. Tengo a precisare che né io come sindaco, né l’amministrazione comunale siamo coinvolti in questa proposta commerciale”. ⁣⁣