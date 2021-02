In arrivo quasi mezzo milione di euro per consolidare il solaio del Salone delle Bandiere a Faenza

Il Salone delle Bandiere di Faenza, pregevole spazio della casa comunale in piazza del Popolo, sarà ristrutturato e messo in sicurezza grazie ai fondi del bando regionale per la riduzione del rischio sismico negli edifici pubblici e ad un contributo del Comune. L’intervento riguarderà il consolidamento del solaio e del tetto.⁣

Per l’esattezza, la Regione Emilia Romagna ci metterà 443mila euro, mentre il Comune contribuirà con 157mila euro per coprire tutti gli oneri di progettazione ed esecuzione lavori.⁣

“La Regione ha deciso di premiare il lavoro dei tecnici dei nostri Uffici del Settore lavori pubblici e la caparbietà della precedente amministrazione”, esulta il sindaco Massimo Isola su Facebook.