Non accenna a spegnersi il “fuoco” del Covid a Riolo Terme: 4 classi in quarantena, oltre al Nido Peter Pan

Il Covid 19 serpeggia ancora liberamente tra la popolazione di Riolo Terme. Anche ieri i contagi registrati nel paesino sono aumentati di altre 6 unità e in 5 casi si tratta di contatti diretti appartenenti ai nuclei familiari di persone positive già individuate. Focolai che ancora non accennano a spegnersi.

Fortunatamente, i sei nuovi contagiati, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, oltre a due minorenni, stanno tutto sommato bene e trascorreranno il periodo di malattia in isolamento domiciliare, poiché asintomatiche o con sintomi lievi.

“Abbiamo ricevuto inoltre comunicazione della positività di un alunno nella classe 5C, sottoposta ieri al tampone e di altri 2 minorenni, contatti familiari di casi positivi già accertati – spiega il sindaco Alfonso Nicolardi -. Questi casi non sono conteggiati nei dati comunicati (ieri dall’Ausl, n.d.r.). In conseguenza a queste ultime positività, l’AUSL ha disposto l’attivazione della Didattica a Distanza per la classe 4A della Scuola Primaria e per la 1A della Scuola Secondaria. Per gli studenti ed il personale scolastico, sarà predisposto a breve l’esecuzione di un tampone di controllo.

Per domattina (oggi per chi legge, n.d.r.) inoltre, è già stato programmato il secondo tampone di verifica, per gli studenti di 3B della Scuola Primaria. Al momento quindi, oltre alla sospensione del servizio al Nido Peter Pan, è stata attivata la Didattica a Distanza per 3 classi della Scuola Primaria (Elementari), 3B – 4A – 5C ed una classe della Scuola Secondaria (Medie), 1A”.