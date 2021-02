A Santa Maria in Fabriago apre un bar con minimarket. Ranalli: “servizi di prossimità per i cittadini”

Ha aperto oggi, sabato 20 febbraio a Santa Maria in Fabriago nel circondario lughese una nuova attività commerciale che sfida la crisi portata dal Covid e rianima il territorio. Si tratta di un piccolo bar con mini market che fornirà ai cittadini un servizio in più. All’inaugurazione questa mattina erano presenti il sindaco Davide Ranalli con l’assessora Veronica Valmori e il consigliere Marco Bertozzi.

La titolare è Elena Antonellini.

“In un momento come questo – commenta il sindaco – aprire una nuova attività è un grandissimo segno di coraggio, quello che ha dimostrato Elena. Sappiamo quanto i cittadini delle frazioni abbiano bisogno di servizi vicini a casa, soprattutto per chi non ha la possibilità di spostarsi e per questo abbiamo voluto contribuire al progetto con alcuni investimenti”.

“Un nuovo importante intervento di valorizzazione per le frazioni di Lugo – chiude Ranalli – dopo l’inaugurazione nei giorni scorsi dell’ambulatorio medico di Bizzuno. Un nuovo passo in un percorso che intendiamo proseguire per le nostre frazioni”.