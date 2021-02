Da oggi 21 febbraio Emilia Romagna torna in zona arancione. Le misure valide

Da oggi, domenica 21 febbraio l’Emilia Romagna torna in zona arancione.

Queste le principali misure valide in tutta Italia e nelle zone arancioni:

MISURE VALIDE IN TUTTA ITALIA FINO AL 25 FEBBRAIO

SPOSTAMENTI TRA REGIONI VIETATI

Divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione).

FINO AL 5 MARZO

SPOSTAMENTI VIETATI DALLE 22 ALLE 5

Dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

SPOSTAMENTI VERSO ALTRE ABITAZIONI

È consentito, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, spostarsi verso un’altra abitazione privata, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nella stessa. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire in area gialla all’interno della stessa regione, in area arancione e in area rossa all’interno dello stesso comune, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti.Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale (area arancione) sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

PALESTRE E PISCINE, TEATRI E CINEMA

Le attività e gli spettacoli restano sospesi.

ESERCIZI COMMERCIALI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno di centri, gallerie e parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

MISURE ULTERIORI VALIDE IN EMILIA ROMAGNA, AREA ARANCIONE

SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE

È vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione (il ritorno in zona gialla potrà consentire l’apertura dal lunedì al venerdì).

Risposte alle domande frequenti: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone