Quest’oggi, domenica 21 febbraio, è stata inaugurata in Darsena l’installazione in mosaico “L’incontro”, dedicata a Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016, morto il 16 febbraio dell’anno scorso. L’installazione permanente collocata su una panchina in Darsena è composta da vari elementi riprodotti a mosaico in una dimensione tridimensionale. Oggetti simbolici e riconducibili alle abitudini e alla personalità di Matteucci: una cartella in pelle, la fascia tricolore, gli occhiali e alcuni quaderni, fra cui uno blu e oro, spiccato riferimento cromatico ai mosaici di Galla Placidia, a sottolineare il ricordo del forte rapporto del sindaco Matteucci con la città. L’opera è un progetto di Silvia Naddeo realizzato con le allieve e gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

L’appuntamento è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina del Comune di Ravenna e su quella del sindaco Michele de Pascale. All’inaugurazione erano presenti i familiari di Matteucci e una rappresentanza dell’Accademia di Belle Arti.

“Tanti auguri Fabrizio – ha detto il sindaco de Pascale aprendo il saluto -. Vogliamo ricordarti in un giorno di festa, quello del tuo compleanno (che ricorreva oggi, ndr).”

Prima che venisse “svelata” l’opera in mosaico progettata dalla Naddeo e realizzata assieme agli allievi dell’Accademia, de Pascale l’ha definita “un ricordo commovente che impreziosisce la sua Darsena” . “La Darsena era il suo quartiere. È stato uno dei luoghi che ha impegnato i suoi 10 anni da sindaco” è stato ricordato durante l’inaugurazione, un luogo anche della sua vita personale. Dove Matteucci e la moglie si davano appuntamento, solitamente al termine della giornata lavorativa. Era il loro luogo dell’incontro.