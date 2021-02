Disabile scivola nel fosso alla fermata del bus 157 di Viale Europa. Lista per Ravenna: mettere in sicurezza con una pensilina

Lista per Ravenna chiede che venga messa un pensilina alla fermata del bus 157 di Viale Europa a Ravenna, all’altezza del centro commerciale Teodora.

“La fermata bus n. 157 di Start Romagna, in viale Europa, è rappresentata solo da una palina contenente le indicazioni sugli orari di passaggio dei mezzi. Collocata su un tratto strategico per gli utenti del trasporto pubblico perché di fronte al grande parco commerciale Teodora, in zona Pala De André, nonché punto di snodo tra la città e il mare, le manca inspiegabilmente, specie per chi è anziano o con difficoltà fisiche, una pensilina dove si possa sostare in attesa dei bus al riparo dal sole e dalle intemperie” spiega Alvaro Ancisi capogruppo di Lista per Ravenna.

“Ma una protezione servirebbe anche per ragioni di sicurezza, anche perché, essendo la fermata situata su un manto erboso in pendenza verso il fossato profondo che l’affianca, si corre il rischio, quando l’erba è bagnata, di scivolarvi dentro – spiega Ancisi -. È quanto è accaduto ad un signore sessantenne in carrozzina, per buona sorte soccorso tempestivamente da altre persone in attesa, il quale, per ironia della sorte, aveva già segnalato all’amministrazione comunale tale stato di insicurezza della fermata”.

“Lista per Ravenna si farà doverosamente carico, all’uopo richiesta, di attivare in consiglio comunale l’attenzione del sindaco, affinché sia posta un pensilina alla fermata bus 157 di cui sopra” conclude il capogruppo.