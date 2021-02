Focolai familiari in fase di spegnimento: ancora 3 casi a Riolo ma la curva dei contagi è in frenata

Le misure di contenimento sembrano funzionare: dopo i numeri in rapida crescita dei giorni scorsi, la curva dei nuovi positivi a Riolo Terme registra un drastico rallentamento. I dati Ausl di ieri riportano infatti 3 nuovi contagiati dal Covid 19 nel piccolo paese sulle colline faentine.

Si tratta ancora di 3 contatti diretti o familiari di persone già positive, legate dunque ai tre focolai familiari di cui si è parlato nella scorsa settimana, ma a differenza di quanto successo in precedenza, quando i numeri dei contagi salivano vertiginosamente, anche 18 nuovi casi in un giorno, ora l’aumento è estremamente contenuto e le fiamme del focolaio, prima dirompenti, sembrano in fase dei spegnimento grazie all’isolamento domiciliare di tutti i casi sospetti.

Come riporta il sindaco, Alfonso Nicolardi, i nuovi casi coinvolgono due persone 30enni e una 60enne che, in virtù della tipologia dei sintomi, al momento sono in isolamento domiciliare.

I dati della pandemia a Riolo Terme:

195 guarigioni

7 decessi

74 casi attivi di residenti riolesi positivi al Covid-19

85 persone riolesi in quarantena precauzionale.